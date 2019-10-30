Умерла заслуженная артистка России Елена Гаудасинская

Умерла заслуженная артистка России, заведующая кафедрой концертмейстерского мастерства Елена Гаудасинская. Об этом сообщает портал «Известия.78» в среду, 30 октября.

Как рассказали в пресс-службе Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова, информацию о дате и месте прощания опубликуют позже. Там не уточнили причину смерти Гаудасинской. Ей было 52 года.

С 2000 года артистка работала в консерватории на кафедре концертмейстерского мастерства. Ее считали одним из ведущих концертмейстеров Санкт-Петербурга. Кроме того, Гаудасинская успела поработать с ведущими певцами и инструменталистами.

В 2002 году она создала трио «Эрмитаж», которое пользовалось популярностью как в России, так и в других странах. Артистка также была директором ежегодного конкурса-фестиваля «Три века классического романса» и конкурса оперных певцов «Санкт-Петербург». В 2006 году ей присвоили звание заслуженной артистки России.

26 июля скончалась заслуженная артистка России, хормейстер Большого детского хора имени Виктора Попова Татьяна Анофриева. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

