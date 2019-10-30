В России предложили бесплатно раздавать лекарства по рецептам

Россияне должны бесплатно получать все лекарства, на которые им был выписан рецепт. С таким предложением выступил научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Николай Авксентьев и директор НИФИ Минфина Владимир Назаров в статье, опубликованной в «Мониторинге РАНХиГС», сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Ученые предлагают переложить оплату рецептурных медикаментов на государство, как в большинстве развитых стран. По их мнению, текущая система невыгодна властям: многие россияне не могут позволить себе купить лекарства, болеют и попадают в более дорогие больницы, лечение в которых часто приходится оплачивать из бюджета.

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Сейчас за счет государства закупается около 20 процентов российских лекарств. Чтобы обеспечить закупку хотя бы 70 процентов препаратов, из бюджета ежегодно понадобится выделять около 430 миллиардов рублей, отмечают авторы статьи.

Ученые считают, что вместо централизованной госзакупки лекарств нужно возмещать гражданам расходы на медикаменты или закладывать траты на препараты в норматив финансирования поликлиник. Это стимулирует врачей применять лекарства более рационально.

По мнению экономистов, такая система позволит снизить смертность, улучшить качество и доступность лечения, а также сократить срок лечения в больнице. Помимо этого уменьшится количество вызовов скорой помощи для госпитализации и осложнений, возникающих после болезни.

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