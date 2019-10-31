Названы запрещенные к провозу в ручной клади духи

Аромат Spicebomb бренда Victor & Rolf запрещено провозить через таможенную границу в ручной клади из-за флакона в форме гранаты. Об этом сотрудники аэропорта Лондон-Сити рассказали изданию Express.

Они вспомнили инцидент, произошедший с одним из пассажиров, который собирался вылететь из Эдинбурга в Лондон. Указанные духи лежали в его чемодане, и когда он проходили через сканер, таможенники решили, что мужчина террорист и хранит в багаже оружие.

Упаковка Spicebomb представляет собой черную непрозрачную бутылку, полностью повторяющую форму гранаты с опоясывающим ее золотистым логотипом бренда. Эти духи запрещено хранить в ручной клади, однако другие парфюмы Victor & Rolf из той же линейки, разлитые в прозрачные стеклянные флаконы, перевозить разрешается.

Сотрудники Лондон-Сити также предупредили, что любые духи, имеющие форму оружия, могут быть изъяты при досмотре личных вещей пассажиров.

В октябре туристы рассказали, как они провозят в ручной клади много вещей, соблюдая правила авиакомпаний и не тратя деньги на оплату багажа. 39 процентов путешественников сообщили, что надевают самые тяжелые и объемные вещи на себя и убирают их на багажную полку в самолете. Некоторые отметили, что берут в дорогу верхнюю одежду с большим количеством карманов и кладут туда нижнее белье, а кто-то прячет мелкие вещи в капюшон.

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