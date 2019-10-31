ФСБ и ФНС почистили клининговые компании в шести регионах страны

Управление «К» четвертой службы Федеральной службы безопасности (ФСБ), совместно с представителями Федеральной налоговой службы (ФНС) провело мероприятия с изъятием документации в офисах более двадцати юридических лиц в шести регионах России, занимающихся клининговым бизнесом. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Издание считает, что совместный силовой рейд — это логическое продолжение двухлетней кампании ФНС по «обелению» бизнеса по обслуживанию офисных помещений, отказывающихся полностью легализовать бизнес и предположительно участвующих в незаконных схемах оптимизации налогов. Изъятие документов произошло, в том числе в одной из крупнейших и старейших представителей этого бизнеса — группе компаний F5 Service.

В ФНС «Коммерсанту» подтвердили, что «специфика деятельности данных компаний заключается в наличии у них договорных отношений со своими заказчиками, ценовые условия которых не предполагают обязательные налоговые отчисления, а также соответствующую оплату труда». По данным издания, ФНС интересует в том числе документация и переписка юрлиц по контрактам, позволяющая показать информированность заказчиков клининговых компаний при заключении таких контрактов, в том, что исполнитель не намерен уплачивать налоги с фонда оплаты труда.

Кроме того, ФНС и ФСБ интересуют контакты крупных групп юрлиц и индивидуальных предприятиях в клининговых структурах, использующих механизмы «дробления» бизнеса и специальные налоговые режимы, с «площадками», обеспечивающие уборщикам незаконное применение налоговых вычетов.

Спецоперация готовилась ФНС и ФСБ в течение нескольких месяцев в полностью закрытом режиме, ей предшествовали последние попытки ФНС дать возможность представителям «теневого» клинингового бизнеса пойти по пути, с 2017 года пройденным большей частью «белого» сектора этого рынка, организовавших по рекомендации ФНС де-факто частную саморегулируемую организацию на базе объединенной Ассоциации клининговых и фасилити операторов (АКФО).

