Медведев потребовал доступных кредитов для россиян

Премьер-министр России Дмитрий Медеведев выразил надежду на то, что в будущем доступность кредитов вырастет как для населения, так и для юридических лиц. Такое мнение он высказал во время встречи с главой Сбербанка Германом Грефом. Слова главы правительства приводит РИА Новости.

Премьер-министр полагает, что к улучшению ситуации ведет макроэкономическая обстановка в стране вкупе со снижением инфляции. Медведев подчеркнул, что имеет в виду расширение возможностей, в том числе для малого бизнеса, а также для ипотечного и потребительского кредитования.

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Заявление Медведева идет вразрез с текущей ситуацией на рынке кредитования. С 1 октября 2019 года при выдаче кредитов физическим лицам будет вычисляться показатель их предельной долговой нагрузки. Предельной долговой нагрузкой является отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика. Изменения коснутся россиян с высокой долговой нагрузкой. Теперь они могут столкнуться с отказами в получении займа или его рефинансировании. Также им могут предлагать займы с более высокими процентными ставками.

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