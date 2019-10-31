Ресторан придумал нелепое оправдание найденному в блюде человеческому зубу

В Великобритании гости китайского кафе обнаружили в еде человеческий зуб. Об этом сообщает Daily Star.

29-летняя Стефани Макдонаф (Stephanie McDonough) и 38-летний Дэвид Барроуз (David Burrows) из города Вустера, графство Вустершир, обедали в китайской забегаловке в пятницу, 25 октября. Они сделали заказ на 17,7 фунтов (1459 рублей). В свинине карри Барроуз нашел человеческий зуб. Оба были уверены, что зуб не принадлежит ни одному из них, и пожаловались администрации заведения.

Менеджер забегаловки не извинилась и стала убеждать их, что это не зуб, а свиной хрящ или «кусок лука». Разъяренная Макдонаф опубликовала в Facebook гневное сообщение с призывом не ходить в это заведение.

Позже она сообщила, что им возместили стоимость карри, но не всего заказа. Из заведения ей прислали курьера с 6,3 фунта (519 рублей) и купоном на бесплатный обед.

В 2018 году Управление по пищевым стандартам поставило этому кафе отметку «хорошо» в рейтинге гигиены. В рейтинге на Google заведение набрало 4,7 звезды из пяти, последний отзыв гласит: «Еда была потрясающей».

После проведения проверки менеджер заведения отказалась давать комментарии. Городской совет подтвердил, что ведется расследование в связи с изложенными в жалобе фактами.

Ранее сообщалось, что пенсионер из Великобритании нашел человеческий зуб в имбирном печенье. Он предполагает, что зуб мог попасть в тесто во время приготовления печенья.

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