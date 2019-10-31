Создано бьющее током устройство для борьбы с депрессией

В Великобритании в продажу поступили устройства, которые способны облегчить симптомы депрессивных заболеваний. Об этом сообщает New Scientist.

По данным исследователей, новинка помогает бороться с депрессией с помощью слабых электрических разрядов, которые стимулируют область передней части мозга. Прибор применяет неинвазивный метод лечения — когда на кожу не оказывается хирургического воздействия.

Для работы гаджета используется «виртуальный терапевт» на смартфоне. Устройство было одобрено медиками в Европе.

В декабре прошлого года американские ученые предложили способ диагностики депрессии через смартфон. Ученые из Стэнфордского университета использовали набор данных, который содержал почти 50 часов интервью со 189 людьми: как страдающих депрессией, так и здоровых. Ученые хотели определить особенности речи и выражения лица людей с депрессией.

Для обучения системы они использовали нейросеть, а в качестве данных выступали аудиозаписи, текстовые транскрипции и 3D-модели лица участников во время интервью. В процессе анализа нейросеть научилась вычислять симптомы расстройства по некоторым параметрам: например, по особенным запинкам в речи страдающего депрессией человека.

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