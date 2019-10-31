Отставной генерал полиции заказал убийство невестки

В Ставропольском крае задержали отставного генерал-майора полиции, подозреваемого в подготовке убийства невестки. Об этом в четверг, 31 октября, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Как отмечается, задержанный — бывший начальник Западного управления внутренних дел на транспорте Александр Туривненко. Он возглавлял управление до 2010 года, затем стал директором одного из санаториев Кисловодска.

По версии следствия, Туривненко решил организовать убийство жены своего умершего брата, чтобы завладеть собственностью фирм, перешедших по наследству племяннику. Женщина, как считал отставной генерал, имела сильное влияние на сына и могла бы помешать осуществлению задуманного им плана.

Для того чтобы расправиться с невесткой, бывший полицейский нанял своего знакомого, пообещав ему за это вознаграждение — миллион рублей. Однако тот не пошел на преступление, а вместо этого обратился в правоохранительные органы. Дальше, уже действуя под контролем силовиков, «исполнитель» получил от заказчика 150 тысяч рублей для покупки огнестрельного оружия, а затем сотрудники правоохранительных органов инсценировали похищение и убийство женщины.

Туривненко, получившего в качестве доказательства фотографии о «выполненной» работе, задержали в момент передачи оставшейся суммы знакомому.

Как отмечается в сообщении, предотвратить заказное убийство удалось благодаря совместной работе сотрудников Следственного комитета с МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

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