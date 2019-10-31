Расходы на Госдуму и Совет Федерации резко увеличат

В ближайшие два года расходы на содержание Государственной Думы и Совета Федерации серьезно возрастут. Это следует из проекта бюджета на 2020-2022 годы, заключение по которому представила Счетная палата.

В 2018 году на нижнюю палату парламента было потрачено 10,213 миллиарда рублей. В 2019-м эта сумма возрастет до 11,028 миллиарда, а в 2021 году достигнет 13,119 миллиарда рублей. Таким образом, за два года содержание вырастет на 19 процентов. В сравнении с 2018 годом можно сделать выводы, что за три года рост достигнет 28 процентов.

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Совет Федерации в 2018 году получил 5,352 миллиарда рублей; в 2019 году получит 5,852 миллиарда; в 2020-м — 6,288 миллиарда; а в 2021-м — 7,194 миллиарда. Рост в период до 2021 года составит 23 процента, а с 2018-го — 34 процента.

Половина дополнительных расходов придется на повышение зарплат. В итоге парламент станет лидером среди высших органов власти по росту финансирования. Расходы на аппарат правительства, премьера и его заместителей в 2020 году вырастут на сравнительно скромные 2,4 процента, а стоимость содержания администрации президента даже уменьшится.

Такая динамика позволит исправить диспропорцию в зарплатах. Как следует из данных Росстата, в 2018 году средняя зарплата в правительстве составляла 240,3 тысячи рублей, в администрации президента — 236,6 тысячи рублей, а в Госдуме и Совете Федерации — 158,8 и 186,4 тысячи рублей соответственно.

Ранее опрос портала Rabota.ru показал, что большинству россиян за последний год не повышали зарплату. В этом признались 88 процентов респондентов, причем 69 процентов указали, что последнее повышение у них было более трех лет назад. Увеличили зарплату только 12 процентам участников опроса.

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