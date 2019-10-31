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Названы самые необычные рецепты зимних заготовок россиян

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Самыми популярными заготовками у россиян стали разнообразно обработанные огурцы и помидоры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в компании «Яндекс», где провели исследование поисковых запросов о соленьях и мариновке продуктов. По их данным, с августа по середину октября 2019 года было сделано 35 миллионов запросов со словами «на зиму».

Кроме традиционных овощей, фруктов и ягод, в списке есть необычные рецепты, которые чаще ищут в определенных регионах. Так, во Владивостоке и Хабаровске популярен соленый и маринованный папоротник — там рецептами его заготовки интересуются в 11 раз чаще, чем в среднем по крупным городам. В Ижевске чаще спрашивают про варенье из терна, в Петербурге — про бруснику, а в Махачкале — про ежемалину.

Любители более привычных заготовок чаще всего ищут рецепты с использованием яблок, сливы и смородины. Больше всего яблоки любят на северо-западе страны, в Поволжье и на Урале, сливы — в Ленинградской области и соседних регионах, а смородину — в Архангельской области, Карелии и Коми. В Сибири особенно часто интересуются заготовкой грибов.

Однако, констатируют исследователи, в 2019 году интерес к заготовкам был ниже на 7 процентов, чем в 2018-м. Предположительно, причиной стало холодное лето в центральной части России — год выдался неурожайным. Отмечается, что в этом сезоне слив, малины и опят заготовили меньше, чем год назад. Более чем на 15 процентов снизилась доля огурцов, баклажанов, смородины и клубники.

В то же время количество запросов про заготовку цветной капусты выросло на 28 процентов, а груздей — на 32 процента. Лидеры по активной заготовке продуктов — Тамбовская и Липецкая области, а также Мордовия. Меньше всего консервирование интересует жителей Севера и Кавказа, а также Москвы и Петербурга.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что 73 процента россиян используют для заготовок помидоры, 70 процентов — огурцы, 32 процента — капусту, 24 процента — ягоды. Всего домашние заготовки делают 85 процентов российских семей. Самостоятельно их изготавливают 52 процента опрошенных, из них 69 процентов — женщины.

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