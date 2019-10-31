В Подмосковье упали цены на землю

За год земля в России подорожала на 2,6 процента, до среднего уровня в 40,6 тысячи рублей за сотку. В Московской области земельные участки различных категорий, напротив, подешевели. Об этом говорится в исследовании аналитиков «Авито Недвижимость» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Подмосковные участки под индивидуальное жилищное строительство за год потеряли в цене восемь процентов, до уровня в 83,3 тысячи рублей за сотку. Столь выраженная негативная динамика отмечалась, по данным аналитиков компании, только в Ростовской области. В среднем по России участки под ИЖС подешевели за год на три процента, до 47 тысяч рублей за сотку.

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Участки промышленного назначения в Московской области подешевели на десять процентов, до 179,3 тысячи рублей за сотку, подсчитали в «Авито». В среднем по стране земли этой категории потеряли в цене один процент, средняя стоимость сотки достигла 90,9 тысячи рублей.

По статистике компании, земля сельхозназначения на территории Подмосковья в октябре 2019 года стоит, в среднем, 53,3 тысячи рублей за сотку. Это на пять процентов меньше, чем годом ранее. В среднем по России участки данной категории оцениваются в 29 тысяч рублей за сотку, снижение к октябрю 2018-го составило один процент.

В октябре в компании сообщали о росте цен на загородное жилье в России. Средняя стоимость домовладения за год выросла на восемь процентов, достигнув в октябре 2019-го 1,95 миллиона рублей. В Москве показатель составил 4,1 миллиона рублей — это на три процента дороже, чем годом ранее.

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