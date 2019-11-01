Президента США обвинили во вмешательстве в британские выборы

Президент США Дональд Трамп вмешивается в выборы в Великобритании. Об этом лидер британской Лейбористской партии Джереми Корбин написал в пятницу, 1 ноября, на своей странице в Twitter.

По его словам, «Трамп пытается вмешиваться в британские выборы, чтобы избрали его друга [и нынешнего премьер-министра] Бориса Джонсона». Голосование пройдет 12 декабря.

Корбин добавил, что если Лейбористская партия победит на выборах, то американские корпорации не смогут «наложить свои руки» на британскую Национальную службу здравоохранения (NHS). «Наша NHS не продается», — написал он.

Министр здравоохранения и социального обеспечения теневого правительства Великобритании Джонатан Эшворт также указал, что Трамп поддерживает Джонсона из-за NHS.

Это связано с планами США заключить торговое соглашение с Великобританией. В июне Трамп заявлял, что Вашингтон хочет «феноменального» договора. В частности, американские корпорации хотят получить доступ к NHS и госконтрактам.

Изначально Британия должна была выйти из ЕС 29 марта, но парламент несколько раз отклонял предложение тогдашнего премьера Терезы Мэй по условиям соглашения о выходе. Лондон получил от Брюсселя отсрочку до 12 апреля, затем до 31 октября и уже до 31 января 2020 года. При этом стороны согласовали сделку, которая позволит сгладить последствия Brexit.

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