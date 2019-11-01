Путина попросили разобраться с баней времен Сталина

Директор «Аналитического центра проблем безопасности» Иван Климов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой разобраться со строительством в Казани многоквартирного дома на месте советской бани в Дербышках. Письмо Климов выложил в Facebook.

Историческое кирпичное здание 1949 года постройки, когда Советским Союзом правил Иосиф Сталин, было излюбленным местом горожан. В 2014 году его выкупил местный депутат Эмиль Хуснутдинов. Он пообещал казанцам сохранить баню, но впоследствии жители города увидели рядом с ней тяжелую технику и встали на защиту здания — формально оно не относилось к объектам культурного наследия. Они поломали забор, устроили драку с рабочими, пытаясь спасти баню, но в итоге ее все равно снесли. Теперь здесь собираются построить жилой комплекс.

Климов поставил в копию письма руководителей различных ведомств, чтобы те провели соответствующие проверки. Он выявил множество нарушений, например, отсутствие информации о публичных слушаниях и каких-либо документов на сайте мэрии относительно будущего объекта. Директор центра указал на несогласованные границы участка под строительство дома, которые заходят на чужую территорию, а также на конфликт интересов у нынешнего собственника.

Ранее в октябре жители Санкт-Петербурга решили снести действующий православный храм. Петербуржцы подали иск, требуя признать незаконность строительства церкви в районе Озерки. По словам горожан, им мешает колокольный звон.

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