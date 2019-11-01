Раскрыт секрет красоты самой красивой женщины в мире

Звездный стилист и визажист Патрик Та (Patrick Ta) рассказал о приемах, которые он использует, когда накладывает макияж супермодели Белле Хадид. Видео, где он демонстрирует весь процесс мейкапа, появилось на YouTube.

По словам мастера, нанесение контуринга перед тональным кремом является основой для создания естественной глубины на лице, а нанесение румян на веки способствует плавному переходу между макияжем глаз и лица. «Я ненавижу, когда на лице слишком много разных цветов, и [есть заметная разница] между контурингом, тональным кремом и базой», — объяснил он. Кроме того, после базы Та рекомендует использовать бронзатор розового оттенка, чтобы создать на лице тон естественного загара.

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Визажист рассказал, что в начале своей карьеры он создавал образ с бровей, но теперь предпочитает делать их в последнюю очередь. По его мнению, так достигается наиболее естественный и легкий макияж. Помимо этого, Та красит и расчесывает брови сверху вниз, стоя над головой клиента, а также признается, что старается не выщипывать их пинцетом.

Для того чтобы губы выглядели больше, Та обводит их контур лайнером, а затем красит помадой на кремовой основе. Если клиентка просит стилиста сделать вечерний макияж, он добавляет блеска на нижнюю губу.

В октябре внешность американской супермодели палестинского происхождения Беллы Хадид признали идеальной. Руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан Де Сильва соотнес лицо 23-летней Хадид с правилом золотого сечения. Оказалось, что ее пропорции на 94,35 процента близки к совершенству.

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