Лосиха выбежала на дорогу и «вскрыла» автомобиль с музыкантами Crazy Town

Участники американской группы Crazy Town попали в ДТП с участием лосихи. Видеозапись с места аварии опубликовал портал TMZ в пятницу, 1 ноября.

Отмечается, что животное столкнулось с фургоном с музыкантами «лоб в лоб». В результате ДТП лобовое стекло было пробито, а капот и крыша автомобиля оказались погнуты.

Находившиеся в машине музыканты получили порезы и ушибы, однако серьезно никто не пострадал. Лосиха умерла от столкновения. Инцидент произошел ночью в канадской провинции Онтарио.

Crazy Town наиболее известны по хиту 2000 года Butterfly. В их дискографии три студийных альбома.

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