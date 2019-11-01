Играющий в Гондурасе российский футболист рассказал о жизни в стране

Российский нападающий клуба «Реал де Минас» Евгений Кабаев описал свою жизнь в Гондурасе. Слова спортсмена приводятся на сайте телеканала «Матч ТВ».

Кабаев отметил, что жить в стране не так опасно, как об этом говорят. Он рассказал, что спокойно передвигается по Тегусигальпе, столице Гондураса. При этом форвард признал, что в городе есть места, в которые заходить не стоит «ни в коем случае». «Ничего опасного здесь точно нет», — резюмировал футболист.

Россиянин оказался в чемпионате Гондураса после того, как его депортировали из Эстонии, где он выступал за клуб «Левадия». Он нарушил скоростной режим, за что отсидел двое суток в изоляторе. После этого его депортировали из страны и лишили шенгенской визы на год. Сам Кабаев отметил, что не отчаялся из-за того, что в 31 год остался без контракта и без возможности играть в Европе.

«Было предложение из Европы, хотел попробовать все-таки в надежде, что закрыли пребывание только в Эстонии, но юрист отговорил. И вот возник вариант в Гондурасе», — рассказал футболист. По его словам, он стал первым российским игроком в истории Гондураса.

Кабаев — воспитанник петербургского футбола. Он выступал за ряд российских и эстонских клубов, а также за команды из Чехии и Индонезии.

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