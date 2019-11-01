«Ливерпуль» задумал сыграть за один день в двух странах

«Ливерпуль» может провести два матча в разных турнирах за один день. Об этом пишет The Telegraph.

17 декабря английской команде предстоит стартовать в клубном чемпионате мира, который пройдет в столице Катара Дохе. Однако на тот же день запланированы матчи 1/4 финала Кубка английской лиги, в котором «Ливерпуль» должен сыграть с «Астон Виллой». Наиболее приемлемым вариантом является перенос кубкового матча на 8 января 2020 года.

Однако «Ливерпуль» и Английская футбольная лига также обсуждают возможность проведения встречи Кубка в заявленную дату. Так, клуб может выставить на матч с «Астон Виллой» резервный состав, а основная команда отправится в Катар. Таким образом, «Ливерпуль» может провести два матча в разных турнирах за один день.

Мерсисайдцы являются действующими победителями Лиги чемпионов. Завоевание титула дало команде право на участие в Клубном чемпионате мира, где красные начнут выступление со стадии полуфинала. Решающий матч состоится 21 декабря.

«Ливерпуль» лидирует в нынешнем сезоне Английской премьер-лиги. В десяти матчах клуб набрал 28 очков. Идущий вторым «Манчестер Сити» отстает на шесть очков.

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