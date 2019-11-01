Собаки породы малинуа после ликвидации аль-Багдади рекордно подорожали

Рост цен на породу бельгийских овчарок малинуа, один из представителей которой участвовал в спецоперации по ликвидации главаря «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) Абу Бакра аль-Багдади, приобрел взрывной характер. Об этом пишет TMZ.

Ирен Хаукрофт, владелец питомника Ruidoso Malinois, крупнейшего поставщика малинуа американской армии, рассказала, что ей поступило предложение продать такую же собаку за 85 тысяч долларов (примерно, 5,4 миллиона рублей). До того, как президент США Дональд Трамп показал фото геройского пса Конана, взрослые малинуа продавались по цене до 25 тысяч долларов, а щенки — по 2 тысячи долларов.

Хаукрофт пожаловалась, что теперь ее засыпали просьбами продать собаку. При этом в питомнике сейчас растут 73 малинуа.

30 октября Трамп «наградил» Конана. На изображении, опубликованном в Twitter, президент якобы вешает на шею овчарки вымышленную награду — медаль в виде собачьей лапы. «Американский герой!» — подписал снимок глава Белого дома. Ранее он рассказал, что этот пес был одним из ключевых участников спецоперации.

О ликвидации аль-Багдади Трамп сообщил 27 октября. В операции был задействован армейский спецназ США. В результате действий, утверждает глава Белого дома, не пострадал ни один американский военный, были освобождены 11 детей. Лидер США также поблагодарил Россию, Сирию, Ирак и Турцию за то, что содействовали подобному исходу. Он указал, что они помогали бороться с ИГ.

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