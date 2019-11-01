На Украине раскрыли подробности нового обмена заключенными с Россией

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что новый обмен заключенными с Россией будет еще более масштабным, чем предыдущий. Об этом он сказал в интервью ТСН.

По его словам, в настоящий момент стороны занимаются подбором кандидатов для обмена — их дела изучаются, прорабатываются юридические аспекты возможного освобождения. Отвечая на вопрос журналистов о сроках проведения обмена, в частности, состоится ли он до встречи «нормандской четверки» или позже, Пристайко заявил, что эти процессы не связаны.

При этом дипломат отметил, что Киев был бы рад, если саммит поспособствует обмену. «Для нас любая задержка с освобождением людей — это, мягко говоря, трагедия. Мы не привязываемся к этому никак», — сказал глава МИД, добавив, что Украина надеется, что процесс обмена завершится как можно быстрее.

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Ранее Пристайко говорил, что новый обмен будет «более сложным», «он состоит из нескольких групп». «Скажем так, три группы людей мы хотим обменять», — отметил дипломат. О подготовке нового обмена стало известно в начале октября. Тогда Пристайко заявил, что он состоится «буквально на следующей неделе».

Обмен заключенными между Россией и Украиной прошел 7 сентября. Самолет специального летного отряда «Россия» с россиянами на борту приземлился в Москве. Примерно в то же время в аэропорту Борисполь приземлился самолет с украинскими заключенными. Обмен провели по формуле «35 на 35». В рамках него были освобождены задержанные после инцидента в Керченском проливе украинские моряки, осужденный за терроризм украинский режиссер Олег Сенцов, главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский и другие заключенные.

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