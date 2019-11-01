Стало известно о перспективах перевозок в российские порты

«Российские железные дороги» ожидают дальнейшего роста перевозок грузов в порты Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов. Такое заявление сделал глава РЖД Олег Белозеров, его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

По его словам, объем перевозок вырос практически в 1,5 раза и достигли в прошлом году 84 миллионов тонн. «В перспективе мы ожидаем увеличения объемов перевозок в Южном регионе», — указал Белозеров. В то же время в условиях устойчивого роста экспортных грузопотоков необходима синхронизация инвестиционной деятельности и оперативной работы портов и железной дороги.

Рост перевозок отвечает целям национального проекта «Комплексный план модернизации и развития инфраструктуры», который рассчитан до 2024 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!