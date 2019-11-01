Заподозренная в измене «Мисс Москва» впервые показала сына от короля Малайзии

Обладательница титула «Мисс Москва 2015» Оксана Воеводина показала лицо сына от экс-короля Малайзии, султана Келантана Мухаммада V. Видео с их общим ребенком по имени Леон опубликовал таблоид Daily Mail.

«Это мой принц», — сказала 27-летняя королева красоты и продемонстрировала на камеру пятимесячного сына. По словам Воеводиной, ребенок очень похож на своего отца Мухаммада V, поскольку у него азиатская внешность.

«Хочу познакомить вас с Исмаилом Леоном, он очень милый ребенок и такой же умный, как его мать, — подчеркнула бывшая «Мисс Москва». — Он красивый, как отец. Еще он очень разговорчивый. Я его очень-очень люблю».

Воеводина утверждает, что они с Мухаммадом V заранее планировали беременность. «Мы начали планировать ребенка после свадьбы, в июне 2018 года, — вспоминает она. — Мы отправились в путешествие, что-то вроде медового месяца. Улетели в Австралию, где я и забеременела».

По ее словам, бывший король Малайзии очень обрадовался, когда узнал о предстоящем отцовстве. «Он заплакал и сказал: "Я стану отцом, как же я счастлив"», — отметила модель.

Материалы по теме Жизнь кувырком Принцессы отказываются от трона и денег, а простые девушки богатеют

Ранее сообщалось, что Воеводина решила установить отцовство Мухаммада V через суд, для чего султану придется пройти ДНК-тестирование. Если экс-король не явится на слушание либо откажется от сдачи анализов, судья автоматически признает его биологическим отцом Леона.

Воеводина решила подать судебный иск об установлении отцовства, поскольку бывший супруг не выполнил ее требования. По данным британских СМИ, она запросила у султана квартиру в Москве стоимостью 1,2 миллиона фунтов стерлингов (96,2 миллиона рублей), дом в Лондоне за восемь миллионов фунтов стерлингов (641,7 миллиона рублей) и 24 тысячи фунтов стерлингов (1,9 миллиона рублей) в месяц на содержание общего сына.

О разводе Мухаммада V и Воеводиной стало известно 17 июля. По информации малайзийской газеты New Straits Times, супруги подали документы на развод в суд Сингапура 22 июня, а процедура оформления расторжения брака завершилась 1 июля.

Позднее было высказано предположение, что причиной развода стала неверность Воеводиной мужу. Сама модель сначала отказалась делать ДНК-тест на подтверждение отцовства экс-короля Малайзии. Она утверждает, что родила сына в браке, и нет оснований полагать, что его отцом мог быть другой мужчина.

Оксана Воеводина завоевала титул «Мисс Москва» в 2015 году, на тот момент ей было 22 года. Она окончила РГЭУ имени Плеханова и рассказывала, что занималась фотографией, а также дизайном одежды, купальников и аксессуаров.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!