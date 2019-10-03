«Мисс Москва» потребовала у бывшего короля Малайзии «астрономическую» сумму

Приближенные экс-короля Малайзии, султана Келантана Мухаммада V сообщили, что его бывшая супруга, обладательница титула «Мисс Москва 2015» Оксана Воеводина, потребовала «астрономическую» сумму после развода. Сама королева красоты пока не подтвердила достоверность информации, передает издание Daily Mail.

По данным анонимных источников, Воеводина запросила у султана квартиру в Москве стоимостью 1,2 миллиона фунтов стерлингов (96 миллионов рублей), дом в Лондоне за 8 миллионов фунтов стерлингов (640 миллионов рублей) и 24 тысячи фунтов стерлингов (1,9 миллиона рублей) в месяц на содержание общего сына.

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«За кого она меня принимает… за Билла Гейтса? — цитируют приближенные слова Мухаммада V. — Леон в следующем году поступает в Итонский колледж (частная британская школа для мальчиков — прим. «Ленты.ру») или на что нужны такие огромные суммы денег для маленького ребенка?»

В браке султан щедро одаривал супругу дорогими вещами: он подарил ей обручальное кольцо за 203 тысячи фунтов стерлингов (16,3 миллиона рублей), созданное ювелиром Джейкобом Арабо. Также в подарок Воеводина получила автомобиль Porsche Cayenne, который в России стоит около 117,5 тысячи фунтов стерлингов (9,4 миллиона рублей).

Издание Daily Mail попросило российскую королеву красоты прокомментировать данную информацию.

О разводе Мухаммада V и Воеводиной стало известно 17 июля. По информации малайзийской газеты New Straits Times, супруги подали документы на развод в суд Сингапура 22 июня, а процедура оформления расторжения брака завершилась 1 июля.

Позднее было высказано предположение, что причиной развода стала неверность Воеводиной мужу. Сама королева красоты отказалась делать ДНК-тест на подтверждение отцовства экс-короля Малайзии. Она утверждает, что родила сына в браке и нет оснований полагать, что отцом мог стать другой мужчина.

Оксана Воеводина завоевала титул «Мисс Москва» в 2015 году, на тот момент ей было 22 года. Она окончила РГЭУ имени Плеханова и рассказывала, что занималась фотографией, а также дизайном одежды, купальников и аксессуаров.

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