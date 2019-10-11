Заподозренная в измене «Мисс Москва» докажет верность бывшему королю Малайзии

Обладательница титула «Мисс Москва 2015» Оксана Воеводина и ее бывший супруг, экс-король Малайзии, султан Келантан Мухаммад V, установят отцовство их общего ребенка через суд. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Королева красоты планирует обратиться в российский суд, где султан должен будет пройти ДНК-тестирование. Если Мухаммад V не явится на слушание либо откажется от сдачи анализов, судья автоматически признает его биологическим отцом их сына по имени Леон.

Воеводина решила подать судебный иск об установлении отцовства, поскольку бывший супруг не выполнил ее требования. По данным британских СМИ, она запросила у султана квартиру в Москве стоимостью 1,2 миллиона фунтов стерлингов (96,2 миллиона рублей), дом в Лондоне за восемь миллионов фунтов стерлингов (641,7 миллиона рублей) и 24 тысячи фунтов стерлингов (1,9 миллиона рублей) в месяц на содержание общего сына.

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«За кого она меня принимает… за [бывшего крупнейшего акционера компании Microsoft] Билла Гейтса? — процитировали приближенные слова Мухаммада V. — Леон в следующем году поступает в Итонский колледж (частная британская школа для мальчиков — прим. «Ленты.ру») или на что нужны такие огромные суммы денег для маленького ребенка?»

Приближенные султана подчеркнули, что в браке экс-король щедро одаривал супругу дорогими вещами: он подарил ей обручальное кольцо за 203 тысячи фунтов стерлингов (16,3 миллиона рублей), созданное ювелиром Джейкобом Арабо. Однако «Мисс Москва» утверждает, что кольцо пришлось продать, причем в три раза дешевле, чтобы оплатить медицинские счета в швейцарской клинике: там она лежала для сохранения беременности.

О разводе Мухаммада V и Воеводиной стало известно 17 июля. По информации малайзийской газеты New Straits Times, супруги подали документы на развод в суд Сингапура 22 июня, а процедура оформления расторжения брака завершилась 1 июля.

Позднее было высказано предположение, что причиной развода стала неверность Воеводиной мужу. Сама королева красоты сначала отказалась делать ДНК-тест на подтверждение отцовства экс-короля Малайзии. Она утверждает, что родила сына в браке и нет оснований полагать, что отцом мог стать другой мужчина.

Оксана Воеводина завоевала титул «Мисс Москва» в 2015 году, на тот момент ей было 22 года. Она окончила РГЭУ имени Плеханова и рассказывала, что занималась фотографией, а также дизайном одежды, купальников и аксессуаров.

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