Украинцам стало легче остаться жить в России

Гражданам Украины стало проще получить разрешение на временное проживание (РВП) в России. Соответствующий закон вступил в силу в пятницу, 1 ноября. Его текст ранее был опубликован на сайте «Российской газеты».

Теперь украинские граждане, постоянно проживавшие на ее территории и признанные беженцами, либо получившие временное убежище в России, могут оформить РВП в обход утверждаемых правительством региональных квот.

Также закон расширил круг иностранных граждан, которые могут оформить вид на жительство (ВНЖ) сразу после переезда в Россию, без получения разрешения на временное проживание. Согласно закону, такое право получат граждане, рожденные в РСФСР и имевшие гражданство СССР, люди, чьи родители или дети уже имеют российское гражданство, носители русского языка, а также те, кто сами или чьи родственники были подвергнуты депортации с территории Крымской АССР.

Кроме того, ВНЖ в России становится бессрочным. По старым правилам его получали на пять лет с возможностью продления. Теперь документ будет выдаваться и заменяться трижды — в 14, 20 и 45 лет.

Пошлина за выдачу вида на жительство вырастет с 3,5 тысячи до 5 тысяч рублей.

Ранее в октябре сообщалось, что кабмин одобрил отмену экзамена на знание русского языка для граждан Украины и Белоруссии. Сейчас без собеседования получить статус русскоговорящих могут только те иностранцы или лица без гражданства, прямые родственники которых постоянно живут в России или ранее постоянно проживали здесь «либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах госграницы». После принятия поправок свободно владеющим русским языком гражданам Украины и Белоруссии будет достаточно лично подать заявление о признании их носителями русского языка.

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