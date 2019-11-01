Партия Порошенко отказалась вступаться за националистов «Азова»

Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» отказалась подписывать обращение к США в защиту добровольческого полка «Азов». Об этом сообщает ТАСС.

Помимо партии Порошенко, обращение не стали подписывать депутаты от «Оппозиционной платформы — За жизнь».

Всего обращение подписали 39 депутатов, среди которых большинство представляют фракции партий «Слуга народа» и «Батькивщина». Также письмо подписал ряд депутатов от партии «Голос».

Ранее депутаты Верховной Рады направили письмо главе комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США Элиоту Энгелю. Парламентарии заявили, что ряд американских конгрессменов назвали «Азов» террористической организацией «на основании непроверенных фактов». Они также обратили внимание на то, что полк является официальной структурой Национальной гвардии Украины.

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Кроме того, за «Азов» заступался министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. По его словам, бойцы подразделения образцово выполняют служебно-боевые задачи по защите страны. Министр считает, что «Азов» пытаются остановить «гибридным методом» из-за его боевой эффективности в Донбассе в «защите от военной агрессии».

19 октября сообщалось, что 40 членов палаты представителей Конгресса США во главе с демократом Максом Роузом заявили, что «Азов» может быть связан со случаями стрельбы в США и вербовкой американских граждан. Конгрессмены направили письмо госсекретарю США Майку Помпео с просьбой разъяснить, почему батальон не включен в список «иностранных террористических организаций».

Полк «Азов» является добровольческим подразделением в составе Национальной гвардии Украины. Он известен своей неонацистской и языческой идеологией, а также участием в вооруженном конфликте в Донбассе. Следственный комитет России ведет против бойцов организации ряд уголовных дел.

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