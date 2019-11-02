«Арсенал» на своем поле упустил победу над «Вулверхэмптоном»

Лондонский «Арсенал» на своем поле сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 2 ноября, на стадионе «Эмирейтс» и завершилась со счетом 1:1. «Канониров» на 21-й минуте вывел вперед лучший футболист АПЛ сентября Пьер-Эмерик Обамеянг. Равенство на 76-й минуте восстановил Рауль Хименес.

После 11-ти туров в активе «Арсенала» 17 очков, команда располагается на пятом месте в турнирной таблице. «Вулверхэмптон» набрал 13 очков и находится на 11-м месте.

В следующем туре лондонцы 9 ноября на выезде сыграют с «Лестером». «Вулверхэмптон» днем позже на своем поле примет «Астон Виллу».

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