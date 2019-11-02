Россиянам рассказали об опасности голых щиколоток зимой

Ношение коротких брюк в зимний период чревато сосудистыми заболеваниями и переохлаждением, рассказали ТАСС медики.

По словам уролога Валерия Шадеркина, ношение коротких брюк негативно отражается на голеностопном суставе, что может привести к воспалению и артрозу. «Это не физиологично. Мало того, что это провоцирует простудные заболевания, организм полностью переохлаждается, еще влажность, снег, дождь тоже отрицательно влияют», — отметил врач.

Генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции имени Ходановой, врач-терапевт Людмила Лапа добавила, что открытые щиколотки зимой могут привести к нарушению кровообращения в ногах, что чревато снижением иммунитета.

По мнению врача-оториноларинголога Галины Тарасовой, ограничения касаются не всех. «Если человек мерзлявый, то лучше этого не делать. А тем, кто за собой замечает, что не мерзнет, запрет врачи не накладывают, но не рекомендуют этого делать», — пояснила она.

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