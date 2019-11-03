Американский бомбардировщик заметили у российской авиабазы в Сирии

Американский стратегический бомбардировщик B-52 заметили недалеко от российской авиабазы Хмеймим в Сирии. Об этом сообщает портал Avia.pro.

Как отмечается, приближение самолета ВВС США к российской базе было зафиксировано днем 1 ноября. По данным портала, B-52 пролетел над южной частью Греции и рядом с Кипром — неподалеку от сирийской провинции Латакия, где располагается база Хмеймим. Точный маршрут следования бомбардировщика неизвестен, однако, вероятнее всего, он направлялся вдоль сирийской границы в Иорданию.

Для чего американский самолет приближался к российской авиабазе, также неизвестно, пишет портал. При этом специалисты полагают, что таким образом США пытались в очередной раз запугать Россию своим присутствием в регионе.

«Примечателен тот факт, что ранее появилась неподтвержденная информация о том, что российская авиабаза "Хмеймим" больше не находится под защитой ЗРС С-400 — радары данной системы ПВО/ПРО отключены», — отмечает Avia.pro.

24 октября сообщалось, что B-52H Stratofortress отработал бомбардировку базы Балтийского флота возле Калининграда. Самолет с бортовым номером 61-0025 и позывным BRIG01 взлетел с авиабазы Файрфорд в Великобритании. Сколько продолжалась отработка бомбардировки российской базы, неизвестно.

23 октября РИА Новости, ссылаясь на пресс-релиз Европейского командования вооруженных сил США, сообщило о состоявшемся 19 октября тренировочном полете над Черным морем пары американских стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress, в ходе которых один из таких самолетов якобы имитировал бомбардировку Крыма.

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