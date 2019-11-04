В России ввели штрафы до полумиллиона рублей за порошковый алкоголь

В России ввели штрафы за производство или оборот порошкообразной алкогольной продукции. Федеральный закон был опубликован на официальном сайте правовой информации.

Президент России Владимир Путин одобрил внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Сообщается, что за изготовление или продажу порошковых спиртосодержащих напитков теперь будут наказывать штрафами. Должностных лиц оштрафуют на сумму от пяти до двадцати тысяч рублей. С юридических лиц власти будут взимать от двухсот тысяч рублей до полумиллиона. Также отмечается, что в обоих случаях государство может конфисковать продукцию.

В октябре алкоголь оказался под угрозой исчезновения из крупнейших торговых сетей России. «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» столкнулись с отказами в выдаче или продлении лицензий на его продажу. Отмечается, что у компаний возникли проблемы из-за неоплаченных штрафов в сфере оборота спиртного.

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