Бегущие и падающие ради бесплатных обедов белорусы попали на видео

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Жители Витебска штурмовали торговый центр во время открытия первого в городе KFC. Видео опубликовано в Telegram-канале «Подъем».

На кадрах видно, как после открытия дверей магазина толпа бежит вперед, а некоторые падают. В основном в «гонке» участвуют молодые люди и подростки.

Как отмечается в сообщении, первым троим гостям пообещали подарить сертификаты на сто белорусских рублей, а следующие 300 посетителей должны были получить бесплатные обеды.

В октябре жители Петропавловска-Камчатского устроили давку на площади, где бесплатно раздавали рыбу.

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