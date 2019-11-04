Российская чиновница поздравила с Днем народного единства не тем флагом

Исполняющая обязанности главы подмосковного города Истра Татьяна Витушева поздравила пользователей Instagram с Днем народного единства, опубликовав картинку с изображением памятника Минину и Пожарскому на Красной площади и развевающимся бело-красно-синим флагом. Об этом в понедельник, 4 ноября, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Уточняется, что ошибку в последовательности цветов флага заметили пользователи сети. Позже картинка была удалена со страницы чиновницы. Она опубликовала новое поздравление с другим изображением.

В июне аналогичный случай произошел с фигуристкой Евгенией Медведевой, которая допустила ошибку в поздравлении соотечественников с Днем России. Вместо бело-сине-красного флага спортсменка опубликовала бело-красно-синий. Позже она исправила свою ошибку.

День народного единства отмечается в России 4 ноября. Праздничная дата была установлена в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

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