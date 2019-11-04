Выросшие в пассажирском поезде огромные грибы удивили пользователей интернета

Пользователь Facebook Егор Клецов опубликовал на своей странице фотографию из украинского пассажирского поезда, в котором растут грибы.

На фото видно, как из внутренней обшивки вагона, которую заделали монтажной пеной, выросли 13 крупных грибов. «XXI век. Укрзализныця (УЗ, "Украинские железные дороги" — прим. "Ленты.ру"). Поезд Запорожье — Бердянск», — написал Клецов.

В комментариях под публикацией пользователи начали иронично обсуждать, пригодны ли грибы к употреблению в пищу и не берет ли перевозчик за них дополнительную плату. «Очень похожи на съедобные черные опята, но на фотографии плохо видно», «А говорят, что в этом году грибов нет», «Грибы, чтобы трип был по-настоящему незабываемым», — шутили комментаторы.

Некоторые из них возмутились уровнем услуг в «Укрзализныце». Такой подход к обслуживанию пассажиров посчитали неуважением. «Читаю комменты. Все шутят. А ведь это не смешно, что наших людей так не уважают. Если человек купил билет на такой поезд, он может и должен требовать деньги обратно. Они будут менять вагоны только тогда, когда поймут, что на этих заработать больше не смогут», — написала Ева Миргородская.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!