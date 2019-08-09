Мужчина отправился по грибы и стал жертвой голодного тигра

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В индийском штате Мадхья-Прадеш на мужчину напал тигр и съел его. Об этом сообщает издание India Today.

28-летний Манодж Дхурве (Manoj Dhurve) отправился в лес за грибами во вторник, 6 августа. Когда мужчина не вернулся домой через несколько часов, родственники решили отправиться на его поиски. Сначала они обнаружили его вещи, а затем —изуродованные останки. «Улики, найденные на месте, свидетельствуют о том, что жертва была убита тигром», — отметил Раджниш Сингх (Rajneesh Singh), сотрудник лесного ведомства. По его словам, хищник съел большую часть тела индийца.

Семье погибшего обещали выплатить компенсацию. В районе нападения также были установлены камеры, которые помогут вычислить животное, убившее Дхурве. По словам жителей деревни Мудияриет, они видели в окрестностях тигра несколько дней назад. Это первый случай гибели человека после столкновения с хищником в этом регионе.

Ранее сообщалось, что в пакистанской деревне Бахали округа Мансехра тигр напал на работников чайной плантации и изувечил их. Произошедшее вызвало бурную реакцию у других рабочих, которые устроили забастовку из-за угрозы очередного нападения.

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