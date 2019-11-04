Страны АСЕАН проигнорировали саммит с США

Лидеры семи из десяти стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) не пришли на саммит с США, на котором представитель Вашингтона зачитал приглашение от американского президента Дональда Трампа на «особый саммит» в Вашингтоне в следующем году. Об этом в понедельник, 4 ноября, сообщает РИА Новости.

На заседании присутствовали премьер-министры Таиланда, Вьетнама и Лаоса. Остальные страны блока — Сингапур, Малайзия, Индонезия, Бруней, Камбоджа, Мьянма и Филиппины — представляли министры иностранных дел. Между тем в соответствии с регламентом на саммите должны присутствовать главы государств или премьер-министры.

Трамп не приехал на саммит лидеров АСЕАН и Восточно-Азиатский саммит, которые проходили 2-4 ноября в Бангкоке. Кроме того, американский лидер не направил на мероприятия ни вице-президента, ни госсекретаря. Интересы американской стороны представлял советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, который и зачитал его приглашение.

Региональные наблюдатели отметили, что раньше США не понижали таким образом уровень представительства на заседаниях АСЕАН. В прошлом году Трамп тоже не присутствовал на мероприятии, но американскую делегацию представлял вице-президент США Майк Пенс.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!