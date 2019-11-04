В России младенец отравился крысиным ядом

В больницу Магнитогорска привезли девятимесячную девочку, которая отравилась крысиным ядом, сообщил источник Znak в правоохранительных органах.

Инцидент случился 2 ноября. Ребенка доставили из дома, девочка находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

Полиция устанавливает обстоятельства отравления.

В августе в Саратове полицейские задержали психически нездорового мужчину по подозрению в отравлении конфет крысиным ядом на прилавке одного из местных магазинов.

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