В США испытали новейший космический корабль

Компания Boeing провела очередные испытания многоразового космического корабля Starliner. На тестовой площадке на базе Уайт Сэндс в штате Нью-Мексико проверку прошли системы эвакуации, сообщается в Twitter НАСА.

Корабль стартовал в 16:15 по московскому времени. Испытания продлились менее двух минут. За это время Starliner поднялся на высоту 1,3 километра, где у него сработали парашюты и отделилась капсула, в которой в полете должен находиться экипаж.

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Испытание прошло штатно. Капсула совершила плавное приземление. Сейчас инженеры займутся анализом всех параметров, полученных во время теста. Во время предыдущего теста, также успешного, имитировалось спасение экипажа Starliner из воды в сложных условиях.

Starliner предназначен для доставки людей и грузов к космическим станциям на земной орбите. Его первый полет к Международной космической станции (МКС) должен пройти в беспилотном режиме 17 декабря. Корабль способен доставить в космос до четырех человек, а также оставаться пристыкованным к станции 210 дней.

Разработка Starliner значительно задержалась по сравнению с запланированными сроками. В 2010 году в Boeing говорили, что первый полет состоится в 2014-м, но потом испытания перенесли на 2017-й. Сборка корабля началась в августе 2016 года.

Конкурент Starliner, Crew Dragon от SpaceX, тоже задержал разработку. Первый его полет на МКС с американскими астронавтами на борту намечен на первый квартал 2020 года.

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