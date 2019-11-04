Европу призвали активней включиться в сирийское урегулирование

Европе следует активнее участвовать в процессе урегулирования кризиса в Сирии, заявила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер. Ее цитирует ТАСС в понедельник, 4 ноября.

«Важно, чтобы международное сотрудничество по решению кризиса в Сирии не ограничивалось только Турцией и Россией», — сказала она.

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По ее словам, Берлину и другим европейским странам следует активнее действовать в этом контексте. Она указала на то, что в немецком правительстве так и не решили судьбу инициативы о создании на севере Сирии международной зоны безопасности.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи утвердили совместные действия по урегулированию ситуации на северо-востоке ближневосточного государства. В частности, было решено ввести российскую военную полицию и сирийских военнослужащих в район сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции.

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