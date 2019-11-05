Учитель спас запертого в клетке и брошенного в озеро щенка

Школьный учитель из американского города Шампейн, штат Иллинойс, спас брошенного в озеро раненого пса. Об этом сообщает местная газета The News-Gazette.

В субботу, 2 ноября, Брайант Фриц (Bryant Fritz) пришел порыбачить на озеро Кауфман и заметил в воде клетку с живой собакой. «Я увидел пса около 15:00, — вспоминает он. — Клетка практически полностью ушла под воду, на поверхности оставалась только морда щенка. На улице в тот день было довольно холодно».

Американец немедленно снял в себя верхнюю одежду и бросился спасать животное. «Было очевидно, что собака просидела в ледяной воде несколько часов, — утверждает мужчина. — Я быстро вытащил ее на сушу. Ее так сильно трясло, она выглядела болезненно. Я отнес ее в машину и включил прогрев салона на полную мощность».

Фриц обнаружил на спине и лапах щенка раны. Он записал собаку на прием в ветеринарную клинику и по дороге ненадолго заехал домой. «Я укутал ее в плед, — отмечает американец. — Я хотел ее поскорее согреть». В ветклинике животному диагностировали гипотермию — состояние организма, при котором температура тела падает ниже, чем требуется для поддержания нормального обмена веществ и функционирования.

Ветеринары обработали щенку раны, дали антибиотики и обезболивающее. Четвероногий пациент быстро пошел на поправку. В понедельник, 4 ноября, собаку, которую назвали Дори, передали в службу по отлову бездомных животных округа Шампейн. Пес пробудет там до тех пор, пока власти не выяснят детали произошедшего.

Фриц, который недавно лишился собаки, планирует приютить Дори. «Когда я заполнял в ветклинике бумаги, я вдруг понял, что хочу, чтобы эта собака стала частью моей жизни», — подчеркнул американец.

В апреле сообщалось, что у берегов Таиланда в Сиамском заливе спасли собаку за 217 километров от берега. Ветеринары заключили, что пес абсолютно здоров, и начали поиски его хозяина.

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