Названа неожиданная причина агрессивного рака

Ученые Нью-Йоркского университета (США) определили новый механизм возникновения агрессивного рака кожи. Опухоли могут начать расти из стволовых клеток, находящихся в волосяных фолликулах и определяющих цвет волос. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследователи обнаружили, что онкогенные пигментные клетки мигрируют из фолликул к внешнему слою кожи, где начинает развиваться меланома. Злокачественные клетки начинают размножаться в эпидермисе, после чего проникают в более глубокие слои кожи. Эти клетки теряют маркеры фолликулярного происхождения и приобретают характеристики клеток других кожных тканей.

Ранее, в июле, сообщалось, что ученые Бэйлорского университета в США выявили механизм, с помощью которого клетки защищаются от повреждающего воздействия солнечного света на ДНК. При этом восстановительный белок Rad4/XPC связывается с поврежденным фрагментом ДНК для запуска процесса репарации генетического материала.

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