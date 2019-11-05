Украина вознамерилась вскоре получить снайперские винтовки из Канады

Украина в ближайшее время рассчитывает получить снайперские винтовки из Канады. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар в интервью порталу «Укринформ».

По его словам, канадско-украинская сделка на поставку снайперских винтовок находится на завершающем этапе. Боднар отметил, что стороны сейчас оформляют документы.

«Задержка возникла не от канадской стороны, а от партнеров, которые поставляют составные части. Мы надеемся, что уже в ближайшие дни или недели это оружие будет на Украине. Это откроет двери к расширению спектра сотрудничества», — сказал политик.

При этом Боднар добавил, что во время его недавнего визита в Канаду речь шла также о создании специального механизма консультаций на уровне министров обороны двух стран. В частности, это позволит Киеву поднимать вопрос о дополнительном обеспечении украинской армии канадским оружием. «Надеюсь, первый подобный контакт состоится в конце ноября», — отметил дипломат.

В августе 2018 года сообщалось, что канадский производитель оружия PGW Defence Technologies поставит дальнобойные снайперские винтовки по заказу Министерства обороны Украины. Владелец фирмы сообщил, что сумма контракта составит 770 тысяч долларов США. Доставить оружие в страну первоначально планировалось к осени того же года, однако этого так и не произошло.

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