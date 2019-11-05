Выросшим в украинском поезде гигантским грибам нашли объяснение

Появлению гигантских грибов в вагоне украинского поезда «Запорожье — Бердянск» нашли объяснение. Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на ведущего инженера кафедры микологии и альгологии МГУ Максима Дьякова.

По словам специалиста, микроскопические споры грибов летают везде, однако расти вешенка начинает лишь в благоприятной среде. Например, на влажной и непокрытой лаком детали из дерева, поскольку гриб «кушает деревяшки». Сами вешенки угрозы для человека не представляют, но то, что они проросли в пассажирском вагоне, говорит о его непригодности к эксплуатации из-за сырости, застоя воздуха, плесени и аллергенов.

Несмотря на то что среда для роста грибов могла формироваться годами, самим вешенкам в поезде не больше трех месяцев. Дьяков настоятельно не рекомендовал пробовать грибы из-за того, что они впитали в себя вещества из окружающей среды.

Ранее в ноябре пользователь Facebook Егор Клецов опубликовал на своей странице фотографию из украинского пассажирского поезда, в котором растут грибы. На фото видно, как из внутренней обшивки вагона, которую заделали монтажной пеной, выросли 13 крупных грибов.

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