«Активные граждане» выберут лучшие меры поддержки МСП

Участники проекта «Активный гражданин» выберут лучшие меры поддержки малого и среднего предпринимательства в Москве. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

Голосование состоит из одного вопроса: «Какие меры поддержки предпринимателей вы считаете наиболее эффективными?»

Среди предложенных ответов субсидирование, поддержка экспорта, цифровизация госуслуг для бизнеса, обучение навыкам предпринимательства, консультации по вопросам ведения бизнеса, поддержка бизнеса в сфере высоких технологий и поддержка франчайзинга.

В ходе голосования можно выбрать один или два варианта ответов. Меры поддержки обсуждаются в рамках подготовки проекта городского бюджета на 2020–2022 годы.

В России до конца 2024 года реализуется нацпроект по поддержке малого и среднего предпринимательства. В его рамках стоит задача увеличить численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек в течение шести лет.

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