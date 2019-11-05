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Памела Андерсон показала вульгарное фото в шапке индейцев и была обругана

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Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон показала архивные снимки, на которых она запечатлена в головном уборе из перьев, и была раскритикована поклонниками за культурную апроприацию. Об этом сообщает Daily Mail.

52-летняя актриса поздравила своих подписчиков с Хеллоуином постом в Twitter, к которому приложила две черно-белые фотографии. На одной из них она позирует топлес и держит в руке традиционную шапку индейцев, на другой — спиной к камере и с шапкой на голове.

Как отмечает издание, снимки были сделаны в 2015 году фотографом Лори Старком в поддержу активиста движения американских индейцев Леонарда Пелтиера, когда адвокаты боролись за его освобождение из-под стражи.

Однако поклонники не оценили публикацию Андерсон и обвинили ее в пренебрежении культурными ценностями коренных американцев. «Мы — целая культура, а не твой костюм», — писали представители расы. «Твой расизм меня разочаровал, Пэм. Мне казалось, ты выше этого», — посетовала другая фанатка. «Памела, пожалуйста, не делай этого», — просила третья. «Это сомнительная культурная апроприация, которая не нравится народу. Традиционный головной убор — не лучшая идея», — отметила еще одна комментаторша.

Андерсон не стала отвечать на претензии пользователей, однако высказалась в свою защиту на следующий день в новом посте. Она добавила еще две откровенные фотографии и написала, что заботится о других людях и что, будучи актрисой, она сражается каждый день.

В сентябре с похожей проблемой столкнулся французскому модный дом Dior. Бренду пришлось приостановить рекламную кампанию нового аромата линии Sauvage из-за обвинений в культурной апроприации. В рекламном ролике голливудский актер Джонни Депп играл на гитаре среди скал в штате Юта, на исторических землях индейцев в Северной Америке, а вместе с ним другой актер в традиционном костюме исполнял танец. Из-за вспыхнувшей в сети критики Dior удалил ролик.

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