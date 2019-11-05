Назван объем поддержки российского экспорта

Объем поддержки экспорта из РФ по линии Российского экспортного центра (РЭЦ) за девять месяцев 2019 года составил 14,8 миллиарда долларов. Об этом сообщил руководитель РЭЦ Андрей Слепнев. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Это достаточно серьезный объем, почти 15 процентов всех поставок — благодаря механизмам страхования, финансирования и промоушена. Поддержали примерно 8,5 тысячи экспортеров», — указал он.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» предполагает увеличение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов. Кроме того, ожидается рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 миллиардов долларов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!