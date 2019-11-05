Соратник Кадырова ушел из Совфеда

Член Совета Федерации (СФ) от законодательного собрания Чечни Зияд Сабсаби подал заявление о досрочном прекращении полномочий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комитета СФ по регламенту Валерия Тимченко.

По словам Тимченко, Сабсаби не указал причин, по которым решил уйти из Совфеда. Он также уточнил, что заявление сенатора будет рассмотрено в среду, 6 ноября.

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Зияд Сабсаби является чеченцем сирийского происхождения, родился в 1964 году в Алеппо. Окончил университет в Дамаске, а затем — Санкт-Петербургский государственный университет. В 1991 году он получил российское гражданство и устроился на работу в Министерство иностранных дел самопровозглашенной Ичкерии. Затем стал советником по внешним связям Ахмата Кадырова.

Сабсаби занимал высокие должности и при Рамзане Кадырове, а в 2008 году стал сенатором от Чечни. Он также является представителем чеченского лидера на Ближнем Востоке и в Северной Африке, участвовал в операциях по эвакуации из Сирии российских женщин и детей.

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