Националисты во Львове разбили музыканту гитару за русскую песню

В центре украинского Львова неизвестные разбили гитару уличному музыканту, который исполнял русскоязычные песни. Об этом сообщает местный портал 032.ua.

По информации журналистов, инцидент произошел во время рейда праворадикальной организации «Сокол». Ее представители утверждают, что музыкальный инструмент разбили «неизвестные патриоты» еще до их прихода.

«3 ноября состоялся очередной рейд против уличных музыкантов, поющих на русском языке... Радует то, что после нескольких таких рейдов в центре нашего города почти не слышно песен, которые исполняются на языке оккупанта. С некоторыми музыкантами были проведены профилактические работы», — заявили в организации.

В августе Верховный суд Украины признал законным введение во Львовской области моратория на публичное использование русскоязычного культурного продукта. Под ним подразумеваются все формы культурных произведений на русском языке: песни, литературные произведения, фильмы, сериалы, театральные постановки.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru



