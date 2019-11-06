Девушка без ноги показала фото в юбке и получила шквал непристойных комментариев

Пользовательница Twitter с ником Cherie из австралийского Мельбурна рассказала о том, что мужчины завалили ее непристойными комментариями после того, как она опубликовала в соцсети свой снимок, на котором она в юбке. Об этом пишет Daily Mail.

На фото девушка стоит перед зеркалом с костылями. В комментариях многие пользователи предлагали поделиться с ней третьей ногой, намекая на свой половой орган. Некоторые интересовались, каким образом она занимается сексом, и начали шутить на тему изнасилования.

Один из юзеров заявил, что Cherie следовало ожидать такой реакции, потому что она опубликовала фото, на котором она выглядит сексуально и полуобнажена. Девушка не согласилась с ним и призналась, что ожидала негативного отклика, но не предполагала, что поток будет настолько интенсивным. «Я разочарована, что некоторые считают за комплимент утверждения о том, что заинтересованы во мне даже несмотря на мою инвалидность», — сказала она.

Cherie опубликовала фото в рамках участия в Twitter-челлендже, участники которого отвечают на вопрос, чего они не могут делать. Девушка написала, что не может скрестить ноги и в качестве объяснения показала другим юзерам свой снимок.

Cherie ампутировали ногу, когда ей было шесть лет. Это произошло после того, как девочке диагностировали остеосаркому.

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