Кремль прокомментировал слова Путина о возвращении к специалитету

Слова президента России Владимира Путина о бакалавриате и магистратуре необходимо рассматривать в контексте дискуссии с конкретным спикером, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в среду, 6 ноября.

5 ноября в прессе появились сообщения о том, что Путин на совещании президентского Совета по русскому языку задался вопросом эффективности разделения на бакалавриат и магистратуру при подготовке преподавателей русского языка. Президент отметил, что у него пока нет окончательного мнения, и призвал рассмотреть этот вопрос.

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