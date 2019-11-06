Джонсон пошел против разведки и заблокировал доклад о России

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заблокировал публикацию секретного доклада, касающегося России. Об этом сообщает The Independent.

Известно, что в документе анализируется информация о попытках Москвы повлиять на референдум по выходу Лондона из Евросоюза, а также о российском финансировании Консервативной партии Великобритании, которую возглавляет премьер-министр. Отмечается, что сотрудники в области национальной безопасности и разведки дали свое согласие на публикацию и не понимают причину, по которой Джонсон блокирует ее. Предположительно, доклад теперь опубликуют только после выборов в парламенте 12 декабря.

4 ноября сообщалось, что британская Лейбористская партия намерена проверить связи главного советника Бориса Джонсона Доминика Каммингса с Россией. Поводом для проверки послужила информация о том, что Каммингс работал в России в 90-х годах.

В июле сообщалось, что бизнесмен Александр Темерко, имевший тесные связи с Минобороны России и силовыми структурами в 90-х годах, пожертвовал британским консерваторам более миллиона фунтов стерлингов за последние восемь лет.

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