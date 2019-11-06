Зеленский назначил своим советником американца

Президент Украины Владимир Зеленский назначил своим внештатным советником гражданина США Эндрю Романа Мака. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Роман является руководителем офиса украинской юридической фирмы Asters в Вашингтоне, сообщает «Интерфакс-Украина». Он специализируется на сопровождении международных сделок с участием США, Украины и стран СНГ. Кроме того, Мак является экспертом в сфере укрупнения бизнеса, корпоративного и антимонопольного права, рынков капитала, а также государственного регулирования.

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Американский юрист также имеет опыт консультирования компаний из стран СНГ по вопросам взаимодействия с партнерами из Соединенных Штатов. У Мака есть американское и украинское свидетельство адвоката. В 2010 году издание Kyiv Post назвало его одним из самых влиятельных иностранцев на Украине.

6 сентября сообщалось, что Зеленский уволил троих внештатных советников. Под сокращение попали вице-премьер по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров, министр молодежи, культуры и спорта Владимир Бородянский и глава Минобороны Андрей Загороднюк. Они входили в состав аппарата нового правительства.

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